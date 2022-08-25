إصابة 6 أشخاص في حريق بمحل ستائر بشرم الشيخ

أصيب 6 أشخاص بحروق مختلفة إثر اندلاع النيران في محل تصنيع ستائر، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى اللواء شريف رؤوف مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من قسم شرطة شرم الشيخ، يفيد اندلاع حريق ضخم بمحل ستائر في منطقة أرض الجمعية بحي النور خلف جامع المصطفى، بشرم الشيخ، وتم الدفع بسيارات الدفاع المدني لإخماد الحريق والسيطرة عليه.

إصابة 6 أشخاص في حريق بمحل مفروشات

وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، الذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وهم:

- حسن صلاح محمد حسين، 18 عامًا، مقيم بالشرقية، مصاب بحرق من الدرجة الأولى بالذراع الأيمن بنسبة 3%.

- باسم مصطفي السعيد، 22 عامًا، مقيم بالمنصورة، مصاب باختناق.

- محمد محمد، 50 عامًا، مقيم بالشرقية، مصاب بضيق تنفس.

- إسماعيل محمد الصاوي، 53 عامًا، مقيم بالغربية، مصاب باختناق.

- مدحت الجيوشي محمد، 26 عامًا، مقيم بالمنصورة، مصاب بحروق في الذراعين من الدرجة الثانية بنسبة 4%.

- محمد نجاح السيد، 37 عامًا، مقيم بالدقهلية، مصاب بحروق من الدرجة الثانية بنسبة 2%.

نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وأكد الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء في تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع المصابين حالتهم مستقرة.