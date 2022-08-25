خريطة فصل التيار الكهربائي عن 20 قرية وموقعًا بعدد من مراكز كفر الشيخ

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع قطاع كهرباء كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من المغذيات بمراكز المحافظة ومطوبس الحامول ودسوق والرياض، وبيلا، وسيدي سالم، وفوه، لأعمال الصيانة، غدًا الجمعة، الموافق 26 أغسطس الجارِ، بداية من الساعة التاسعة والربع صباحًا حتى الساعة الثانية مساءًا، وتتأثر بعملية الفصل 20 قرية وموقعًا.

فصل التيار الكهربائي عن 20 قرية وموقعًا بكفر الشيخ

وسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي منشأة الصفا، وتتأثر بعملية الفصل، قرية منشأة الصف وتوابعها، وتتأثر بعملية فصل التيار الكهربائي عن مغذي المدينة بدسوق، قرية البحري وأم يوسف والحيطة، بينما تتأثر بعملية فصل التيار الكهربائي عن مغذي إبشان ببيلا، قرية إبشان وتوابعها، فيما لن تتأثر أي مناطق بفصل التيار عن مغذي دمرو 1 بسيدي سالم.

كما ستتأثر قرية قبريط وتوابعها بعملية فصل التيار الكهربائي عن مغذي قبريط بفوه، وتتأثر كل من قمسيون شرق وغرب، والبصراط والملاوح، بفصل التيار الكهربائي عن مغذي السعادة ومعدية رشيد بمطوبس.

بينما تتأثر محطة مياه بحر بصبص، محطة مياه سد خليل، ومجلس قروى الرصيف والضبعة وتوابعها، بعملية فصل التيار الكهربائي عن مغذي الرياض 3، فيما تتأثر قرى العياشات والزهراء بفصل الكهرباء عن مغذي شعلان الجديد شرق بلطيم.

فصل التيار الكهربائي عن منطقة السنترال بدسوق

وسيتم فصل التيار الكهربائي أيضاً، عن مغذي السنترال بدسوق، وتتأثر بعملية الفصل منطقة السنترال والكنيسة ونصف شارع سعد وشارع الجيش، بالإضافة إلى فصل التيار الكهربائي عن مغذي ري 2 بالحفير بالحامول، وتتأثر بعملية الفصل قرى الخاشعة و61 و58 و59 و60 و63، إلى جانب تأثر صندلا وتوابعها بفصل التيار الكهربائي عن مغذي صندلا بكفر الشيخ.