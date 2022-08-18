خريطة فصل الكهرباء 6 ساعات يوميا لمدة أسبوع في المنصورة للصيانة

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة، بمحافظة الدقهلية برئاسة المحاسب متولي عبدالعال رئيس حي غرب المنصورة، اليوم، خريطة قطع الكهرباء خلال الأسبوع المقبل، بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة.

قطع الكهرباء لإجراء الصيانة

وذكرت رئاسة الحي، أنه سيتم قطع الخدمة ابتداء من يوم السبت الموافق 20 أغسطس الجاري حتى يوم الخميس 25 من الشهر نفسه، وذلك لأجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ عل جودة التغذية الكهربائية للمشتركين .

وبحسب بيان صحفي لحي غرب المنصورة، فإن المناطق المتأثرة والتي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها لإجراء أعمال الصيانة.

جدول قطع الكهرباء في المنصورة

- يوم السبت الموافق 20 أغسطس.. المناطق المتأثرة بانقطاع التيار لإجراء اعمال الصيانة هي منطقة شارع عبدالسلام عارف، أمام سوق الجملة، ومساكن المدبغة.

- يوم الأحد، 21 أغسطس.. المناطق المتأثرة بانقطاع التيار مستشفى الصدر وشارع الترعة.

- يوم الاثنين، 22 أغسطس.. المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة المشاية أمام نادي جزيرة الورد.

- يوم الثلاثاء، 23 أغسطس.. المناطق المتأثرة بانقطاع التيار هي منطقة ثلج البغدادي، وسوق الجملة.

- يوم الأربعاء، 24 أغسطس.. المناطق المتأثرة بانقطاع التيار هي منطقة شارع مستشفى الصدر، وامتداد شارع الترعة من عبدالسلام عارف.

- يوم الخميس، 25 أغسطس.. المناطق المتأثرة بانقطاع التيار هي منطقة تقسيم السمنودي، وتقاطع شارع كلية الآداب والنخلة.

تنبيه الأهالي بمواعيد قطع الكهرباء

وأهابت رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكل المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التى تم ذكرها بالبيان، باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة.