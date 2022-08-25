بعد إشادة مدبولي.. «التحالف الوطني» يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالجهود المبذولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي، خلال الفترة الأخيرة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء في العلمين، اليوم.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

يعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أحد مبادرات القيادة السياسية، من أجل التخفيف عن كاهل المواطن المصري، من خلال عدد من الأنشطة والمساعدات، التي يقدمها التحالف، التي تساهم في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030، ويستهدف التحالف الوطني، اقتلاع الفقر من جذوره، والتخفيف عن المواطن المصري.

كانت بداية انطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يوم 13 مارس 2022، الذي يشارك فيه العديد من الجهات المختلفة، التي بلغ عددها 24 جمعية ومؤسسة أهلية، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومؤسسة «حياة كريمة»، وغيرها من المؤسسات المختلفة، التي تشارك التحالف الوطني في أدواره التنموية، التي تعمل على تحسين أحوال المواطن المصري.

أدوار التحالف الوطني

ويقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، العديد من أشكال الدعم المختلفة للمواطنين الأكثر فقرا والأكثر احتياجا، ولعل من أبرز أدوار التحاف هي تقديم الدعم المادي لعدد من الأسر المصرية، بلغ عددها 400 ألف أسرة، التي تبلغ تكلفته 2.4 مليار جنيه، ومن المقرر أن يستمر تقديم هذا الدعم المادي للأسر الأكثر فقرا والأكثر احتياجا لمدة عام كامل.

وللتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، العديد من الأدوار الملموسة على أرض الواقع، وفي كل مناسبة أو حدث يمر على الدولة المصرية، يكون للتحالف دوره البارز في خلال هذا الحدث، ولعل أخرها كانت المساندات التي قدمها التحالف الوطني في حريق كنيسة أبو سيفين في منطقة إمبابة، حيث قم التحالف الوطني دعم نقدي لأسر ضحايا الحريق، والذي وصلت تكلفته إلى 25 ألف جنيه، كما قدم كافة أوجه الدعم اللازمة.

وفي عيد الأضحى المبارك، كانت صكوك الأضاحي من أبرز مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي خلال هذه الفترة، وتم توزيع، تلك اللحوم على الأسر الأكثر احتياجا والأكثر فقرا.

دور التحالف الوطني في تحسين جودة حياة المواطنين

وقال النائب طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، لـ«الوطن»، إن التحالف الوطني يلعب دوراً هاماً في دعم خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة، لاسيما داخل القرى الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن التحالف منذ انطلاقه وضع خطة استراتيجية للتنسيق والتحرك على الأرض وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة، بما يلبي احتياجات التنمية الشاملة، ويحسن من جودة حياة المواطنين.