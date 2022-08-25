الدفاع الروسية: استهدفنا قطارا عسكريا و8 طائرات في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن قواتها أصابت قطارا عسكريا في محطة تشابلين للسكك الحديدية بمنطقة دنيبروبتروفسك أوكرانيا، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز».

موسكو تضرب قطارا عسكريا بصاروخ من طراز إسكندر

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية أصابت قطارا عسكريا في تشابلين بصاروخ من طراز إسكندر، وكان من المقرر أن ينقل القطار الأسلحة إلى خط المواجهة في منطقة دونباس الشرقية.

روسيا تدمر 8 طائرات وتقتل 25 مدنيًا

وأضافت موسكو، أنها دمرت 8 طائرات مقاتلة أوكرانية في ضربات ضد قواعد جوية في منطقة بولتافا ودنيبروبتروفسك بأوكرانيا، مشيرا إلى أن تلك واحدة من أكبر الخسائر التي تكبدتها القوات الجوية الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة.

وتقول كييف إن 25 مدنيا قتلوا في الضربة الروسية، أمس، وتوجه أوكرانيا اتهام لموسكو أنها تستهدف مناطق سكنية، ولكن تنفي روسيا استهدافها للمدنين.