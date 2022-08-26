أحمد غزي: سعيد بالمشاركة في مسلسل الاختيار

أعرب الفنان أحمد غزي عن سعادته بالمشاركة في مسلسل الاختيار لافتًا إلى أنه عرض عليه تقديم شخصية إرهابي في أعمال أجنبية، ولكنه رفض تقديمها في السينما العالمية، مشيرًا إلى أنه وافق على تقديم الشخصية والمشاركة في المسلسل، وعٌرض عليه أيضًا المشاركة في بطولة مسلسل «بين السما والأرض» في نفس اليوم ووافق على المشاركة في العملين.

وأوضح «غزي» خلال لقاء مع الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» أنه تعلم التمثيل من خلال ورش تمثيل في لندن ومصر، لافتًا إلى أنه كان يحلم بالتمثيل منذ طفولته وأنه تعلق بالتمثيل بسبب المسرح المدرسي.

سعيد بالمشاركة مع الفنان أحمد بدير

وأشار إلى أنه شارك في مسلسل «خلي بالك من زيزي» في دور كبير نسبيًا مبديًا سعادته بالمشاركة مع الفنان القدير أحمد بدير، والذي أثنى عليه قائلًا له: «أنا مش بقول الكلام ده لحد بس الشغل معاك ريحني».

وأكد غزي أنه تعلق بالتمثيل وأحبه منذ طفولته، بعدما شاهد فيلم تيتو الذي قدمه الفنان أحمد السقا عام 2004 قبل أن ينطلق في مسيرته الفنية في لندن وبعدها في مصر.