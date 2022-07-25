أحمد السقا عضو لجنة تحكيم مهرجان النيل للإبداع الدرامي

يشارك النجم أحمد السقا عضواً في لجنة تحكيم مهرجان النيل للإبداع الدرامي الذي تنظمه نقابة المهن التمثيلية، فيما تترأس اللجنة المخرجة إنعام محمد علي، وتشاهد اللجنة مسلسلات رمضان من أجل اختيار أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أحسن إخراج، أحسن صورة أحسن موسيقى وتتر، أحسن مسلسل، أحسن مؤلف، على أن يقام مؤتمر صحفي للمهرجان أول أغسطس للكشف عن كل التفاصيل.

وفي سياق آخر، يواصل أحمد السقا تحضيرات مسلسله الجديد «وزن ريشة» المكون من 8 حلقات، تأليف محمد هشام عبيه، ومن إخراج مريم أحمدي، والذي يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، حيث تم تحديد منتصف شهر أغسطس المقبل موعداً لبدء تصوير أول مشاهد العمل بعد الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة.

أحمد السقا عضو لجنة تحكيم

ويضع السقا اللمسات النهائية على المشاهد الأخيرة المتبقية فى فيلم «السرب» والذي يعد من أضخم الأعمال السينمائية في السنوات الأخيرة، حيث ينتمي لنوعية الأعمال الوطنية اذ يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

فيلم «السرب» من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، نيللي كريم، دياب، قصي خولي، كريم فهمي، مصطفى فهمي، آسر ياسين، شريف منير، محمود عبد المغنى، محمد ممدوح، أحمد حاتم، إسلام جمال وعدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف.

آخر أعمال السقا

يشار إلى أن أحمد السقا عرض له مؤخراً في السينمات فيلم «العنكبوت»، والذي يشارك في بطولته منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكي فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.