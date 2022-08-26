أوكرانيا: تدمير 7 مستودعات للذخيرة تابعة للجيش الروسي

دمر الجيش الأوكراني، 7 مستودعات للذخيرة تابعة للجيش الروسي منذ بداية الأسبوع الجاري، وقالت رئيسة المركز الصحفي للتنسيق المشترك لقوات الدفاع الجنوبية في أوكرانيا، ناتاليا هومينيوك، لـ«راديو ليبرتي»، إن مخازن الذخيرة من الأهداف ذات الأولوية لمدفعية «كييف».

وفي وقت سابق، أعلنت القوات الأوكرانية، مقتل 20 جنديًا روسيًا وتدمير مستودعين للذخيرة ومركزًا للاتصالات لفوج الحرس 98 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الروسية على المحور الجنوبي خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

القوات الروسية تنفذ 5 ضربات على مواقع أوكرانية

وأشارت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى تنفيذ القوات الروسية، 5 ضربات على مواقع أوكرانية على طول خط القتال باستخدام طائرات، فيما لم تسفر الهجمات عن وقوع أي خسائر.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الشتاء القادم سيكون الأصعب في تاريخ بلاده بسبب أسعار الغاز العالية جدا، واصفا في خطاب للشعب، الوضع مع الغاز بالخطير جدا والحاد جدا.

الرئيس الأوكراني: سعر الغاز في أوروبا ارتفع إلى أكثر من 3300 دولار

وأضاف زيلينسكي، أن سعر الغاز في أوروبا، ارتفع إلى أكثر من 3300 دولار لكل ألف متر مكعب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، أشارت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إن وزارة الخارجية الأمريكية تواصل نشر الأكاذيب عن معسكرات «فلترة» روسية في جمهورية «دونيتسك» الشعبية وعن الضلوع في تدمير المنشآت المدنية في جمهورية «لوجانسك» الشعبية، وقالت إن الغرض من الأنباء المزيفة، تشويه سمعة عملية «موسكو» العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وفي سياق متصل، قالت فيونا هيل مستشارة للشؤون الروسية لدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وأنجيلا ستينت الأستاذة بجامعة جورج تاون» في مقالة بمجلة «فورين أفيرز» الأمريكية، إن «موسكو» تعتقد أن الغرب بقيادة «واشنطن» يشن حربا بالوكالة ضدها في أوكرانيا، ويتفق البابا فرنسيس مع الرأي القائل بأن حلف شمال الأطلسي «الناتو» يتحمل مسؤولية الحرب «الروسية الأوكرانية».