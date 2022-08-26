مصرع شاب غرقا وإنقاذ 4 آخرين في العريش.. وتحذيرات من ارتفاع الأمواج

لقي شاب مصرعه غرقا، اليوم الجمعة، فيما جرى إنقاذ 4 آخرين من الغرق بساحل العريش، وتم نقل جثة المتوفى إلى مستشفى العريش العام لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

غرق شاب في بحر العريش

وقال مصدر في مستشفى العريش العام، إن المستشفى استقبل شابا يبلغ من العمر 18 عاما، ويدعى «سعيد. س»، «جثة هامدة»، نتيجة توقف الجهاز التنفسي بعد غرقه في البحر اليوم، وتم وضع الجثة في ثلاجة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات واستخراج تصريح الدفن.

فيما تمكن الشباب المنقذين على ساحل بحر العريش اليوم الجمعة، من إنقاذ 4 شباب من الغرق المؤكد في ساحل البحر.

وأكد أحمد علي، أحد شهود العيان، لـ«الوطن»، أن الدوامات البحرية سحبت صباح اليوم 4 شباب من أهالي العريش كانوا يسبحون في البحر، وتم استدعاء عددا من الشباب المنقذين الذين يعملون بشكل تطوعي على ساحل المدينة، ليقوموا بإنقاذ الشباب الأربعة، وتم عمل الإسعافات الأولية لهم وحالتهم مستقرة.

ارتفاع الأمواج وزيادة الدوامات

بدوره أكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان له، أن المنطقة تشهد هبوب رياح باردة على المناطق الساحلية والصحراوية، وقد يتسبب هذا في ارتفاع أمواج البحر وتكاثر الدوامات الخطرة بمنطقة العمق.

وكانت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أكدت في بيان سابق، أنه تم تشكيل فريق من المنقذين للعمل بشكل تطوعي على ساحل بحر العريش، في مهنة لإنقاذ الغرقى، وتحذير المصطافين حال كانت الأمواج عالية.

غرق 4 أشخاص وإنقاذ 6 آخرين

وكان بحر العريش قد شهود هذا العام، غرق 4 أشخاص فيما تم إنقاذ 6 آخرين، بحسب ما تم تسجيله في قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العريش العام.