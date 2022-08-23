تخفيض درجات القبول بالثانوية العامة في شمال سيناء

قرر اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، تخفيض درجات القبول بمدارس الثانوية العامة، وذلك خلال اجتماعه اليوم بعدد من المسؤولين بديوان عام المحافظة.

وأكدت عايدة سواركة، عضو مجلس النواب في تصريح لـ«الوطن» أن المحافظ وافق على الطلب المقدم منها بخصوص تخفيض درجات القبول بالثانوية العامة إلى 210 درجات بدلًا من 223 درجة.

القرار يشمل جميع مدارس شمال سيناء

وأضافت أن القرار يشمل جميع المدارس شمال سيناء دون استثناء، سواء مدارس إدارات العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد ومدارس وسط سيناء.

جاء هذا بحضور عدد من المسؤولين بديوان عام المحافظة، وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، ومسؤولي العلاقات العامة بالمديرية وديوان عام المحافظة، ومدراء المدارس والنواب.

الموافقة على دخول طالبات الأزهر في جامعة العريش

في سياق منفصل، زف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء خلال بيان للمحافظة، بشرى لطالبات الثانوية الأزهرية، بالموافقة على التحاقهن بجامعة العريش في ثلاث كليات، وهي كليات الآداب والتربية والاستزراع المائي.

إعفاء طلاب الشيخ زويد ورفح من المصروفات الجامعية

كما كشف فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ، أن المحافظ وافق أيضًا على إعفاء طلاب الشيخ زويد ورفح، من مصروفات المدينة الجامعية بمدينة العريش، وذلك للعام السادس على التوالي.