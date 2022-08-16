اليوم.. انطلاق النادي الصيفي للتلميذ الموهوب بإدارات شمال سيناء التعليمية

أطلقت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء النادي الصيفي بمدارس المحافظة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية.

حيث أكدت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء في بيان له أنه تم الانتهاء من الاستعدادات الكاملة لبدء النادي الصيفي بالمدارس، وتم تخصيص عدة مدارس لاستقبال التلاميذ الموهوبين اليوم الثلاثاء ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

النادي الصيفي.. الهدف منه اكتشاف المواهب

وقال محمد سعد مدير مدرسة أحمد عرابي الابتدائية في العريش في بيان له أن إدارة الموهوبين سوف تبدأ بعمل نادي صيفي للموهوبين في جميع المجالات اليوم، مناشدة الطلاب الراغبين في الاشتراك في النادي الصيفي الحضور إلى المدرسة في تمام الساعه الـ9:30 صباحا، وأن الهدف من النادي الصيفي هو اكتشاف المواهب لدى التلاميذ.

شعر وأناشيد وغناء وكرة قدم وجوائز في النادي الصيفي

وقالت المشرفة المدرسية رانيا الطنجير في تصريح «الوطن» إنه سوف يفتح الباب أمام الموهوبين في ألقاء الشعر والرسم والغناء والأناشيد، ولعب الكرة، موضحة أن النادى الصيفى يضم مسابقات فعلية وجوائز قيمة، والهدف منه أن يشعر الطالب بأهمية المدرسة وممارسة موهبته في فصل الصيف للاستفادة بأيام الإجازة والعطلة الصيفية.

يأتي هذا بإشراف مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، ورعاية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ، والذي أكد على أهمية دور المدرسة في تعليم الأطفال القيم والمواهب خلال اجتماعه بالجهاز التنفيذي بديوان عام المحافظة.