كل ما تود معرفته عن زيادة الدعم ببطاقة التموين.. تصل لـ 300 جنيه

حزمة جديدة من القرارات اتخذها مجلس الوزراء أمس الأربعاء، والتي أعلنت في مؤتمر صحفي، تستهدف تطبيق الحماية الاجتماعية حتى يستطيع المواطنين تخطي الأزمة العالمية التي نتجت عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي أثرت بدورها على عدم قدرة الناس حول دول العالم من توفير احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة.

وجاءت تلك القرارات تنفيذا لتوجيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطبيق خطة الحماية الاجتماعية لمجابهة تلك الأزمة، وكان من أبرز تلك القرارات زيادة الدعم العيني والنقدي، المتمثل في تطبيق زيادة على بطاقة التموين، والنقدي في إضافة الكثير من الأسر للاستفادة من معاش تكافل وكرامة.

وعقب إعلان تلك القرارات، تساءل الكثيرون عن موعد تطبيق الزيادة على البطاقة التموينية وتحديد إلى متى تستمر تلك الزيادة وما هي قيمتها، لترصد بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير الإجابة على جميع تساؤلات المواطنين حول تطبيق الزيادة على البطاقة التموينية، وقيمتها، وفق حزمة الإجراءات التي أعلنها أمس مجلس الوزارء والتي جاءت كالتالي:

قيمة الزيادة على البطاقة التموينية

حدد مجلس الوزراء قيمة الزيادة على البطاقة التموينية لتكون متفاوتة حسب عدد الأسر المسجلة في البطاقة، كالآتي:

- البطاقة التموينية التي تتضمن أسرة واحده: يتم تطبيق زيادة تصل إلى 100 جنيه على البطاقة التموينية التي تشمل عدد أسرة واحده.

- البطاقة التموينية التي تتضمن أسرتين إلى 3 أسر: يتم تطبيق زيادة تصل إلى 200 جنيه على البطاقة التي تتضمن من أسرتين إلى 3 أسر.

- البطاقة التموينية التي تتضمن أكثر من 3 أسر: يتم تطبيق زيادة قيمتها 300 جنيه، على بطاقة التموين.

موعد تطبيق الزيادة على بطاقة التموين

وحدد مجلس الوزراء، موعد تطبيق جميع قرارات الحماية الاجتماعية، والتي من أبرزها تطبيق زيادة على بطاقة التموين، لتبدأ من شهر سبتمبر المقبل، وتستمر لمدة 3 شهور.