‎«مصر الرقمية».. خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين وصرف الحصص الشهرية

يتساءل الكثير من المواطنين عن آخر موعد لتسجيل رقم الهاتف عبر بوابة مصر الرقمية، وخطوات الاستعلام عن بطاقة التموين.

وحرصا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير خطوات تسجيل رقم الهاتف عبر بوابة مصر الرقمية، وخطوات الاستعلام عن بطاقة التموين، وهي:

آخر موعد لتسجيل رقم الهاتف عبر بطاقة التموين

بعد أن كان من المقرر أن يكون آخر موعد لتسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين نهاية شهر أغسطس الجاري، أوضحت وزارة التموين أن الأيقونة الخاصة بإضافة رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر ستظل متاحة للمواطنين حتى بعد انتهاء الشهر الجاري، تيسيرا على المواطنين الراغبين في إضافة الرقم.

خطوات تسجيل رقم الهاتف عبر بوابة مصر الرقمية

- يقوم المواطن الراغب في إضافة رقم الهاتف عبر بوابة مصر الرقمية أو الاستعلام عن بطاقة التموين الدخول عبر الموقع الرسمي لـ بوابة مصر الرقمية من هنــــــــــــــــا.

- الضغط على الأيقونة الخصة بالخدمات التموينية «التموين».

- الضغط على الأيقونة الخاصة بـ«تفعيل بطاقة التموين» لإضافة رقم الهاتف على البطاقة التموينية.

- إدخال عدد من البيانات المختلفة، والتي تتمثل في «رقم الموبايل المفتوح منه الحساب، كلمة المرور».

- إدخال رقم الهاتف الخاص به والراغب في تسجيله على بطاقة الهاتف.

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين

- يقوم المواطن الراغب في الاستعلام عن بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية الدخول عبر الموقع الرسمي لـ بوابة مصر الرقمية من هنــــــــــــــــا.

- بعد ذلك الضغط على الأيقونة الخصة بالخدمات التموينية «التموين».

- اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام، بالضغط على «الاستعلام عن صرف».

- إضافة بعض البيانات المطلوبة من المواطن.