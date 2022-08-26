وزير الري: مشروع الحمام نموذج لترشيد استهلاك المياه في مصر  

أجرى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، جولة ميدانية، اليوم، بمحافظة الإسكندرية لتفقد مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة.

وتفقد سويلم محطة «1» على المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، والواقعة علي مصرف العموم بمنطقة جنوب الضبعة ، بقدرة رفع 9 أمتار ونسبة إنجاز 39%، حيث تم الإنتهاء من حوض الطرد، وجاري العمل في حوض عنبر الطلمبات وتحويلة مصرف العموم أمام المحطة.

اجتماع مع مهندسيّ وفنيّ الوزارة

وعقد الدكتور سويلم اجتماعًا مع مهندسيّ وفنيّ الوزارة العاملين بالمشروع، والسيد ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلى الشركات المنفذة، واستشارى المشروع، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع المسار الناقل.

وأثنى الدكتور سويلم على المجهودات الكبيرة المبذولة من كافة العاملين بالمشروع، حيث وجه بصرف مكافأة لمهندسي وفنيي الوزارة العاملين بالمشروع تشجيعا لهم على بذل المزيد من الجهد.

نهو مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ 32 %

وصرح الدكتور سويلم أنه تم تنفيذ حوالي 38.50% من أعمال مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين 39 و50 % من المستهدف، ونهو مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ 32 % ، ونهو مسار المواسير بنسبة 52 %، مشيراً إلى أن هذا المسار يمتد بطول 114 كيلومتر.

وأوضح أن هذا المشروع يستهدف إستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة، وأن هذا المشروع يُعد مثالاً للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير كل قطرة مياه عدة مرات ، كما أن هذا المشروع يُعد نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة التي توفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال.