مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة على طريق «مطروح - الإسكندرية»

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، منذ قليل، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي مطروح الإسكندرية «العلمين - سيدي عبد الرحمن الساحلي» في الكيلو 42، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وجرى نقلهم إلى مستشفى العلمين التخصصي، وأخطرت المباحث اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

أسماء المصابين في حادث مطروح

واستقبل مستشفى العلمين التخصصي مصابي حادث طريق مطروح، وهم هناء صبري أحمد، 38 سنة، من القاهرة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات بالظهر وسحجات بالجسم، وأنس عمر عبد القادر محمد، 5 سنوات، من القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وعبد القادر محمد طه، 67 سنة، من القاهرة، مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيسر، وعبد الرحمن عمرو عبدالقادر، 11 سنة، من القاهرة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالجبهة، وخالد عبد القادر مختار، 23 سنة، من القاهرة، مصاب بجرح قطعي بالجبهة وكدمات وسحجات بالجسم، وملكة صادق محمد، 66 سنة، من القاهرة، وصلت جثة هامدة.

ووقع مفتش الصحة في مستشفى العلمين، الكشف الطبي على جثة السيدة، وجرى التحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.

معاينة أسباب حادث طريق مطروح

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين طريق الساحل الشمالي إلى موقع الحادث للفحص والمعاينة والتعرف على أسباب وقوعه والكشف عن ملابساته ورفع تقرير لجهات التحقيق.