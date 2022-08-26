مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادثي تصادم بالشرقية

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 13 آخرين بكدمات وجروح وسحجات إثر وقوع حادثي تصام على الطريقين الإقليمي والأوسطي بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على الجثة بالمستسفى تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة 11 شخصا في تصادم ببلبيس

وكان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بتصادم سيارة ملاكي وأتوبيس على الطريق الأوسطي بدائرة مركز بلبيس، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا بكدمات وجروح وسحجات بأنحاء متفرقة من أجسامهم.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الواقعة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

مصرع شخص وإصابة اثنين

كما تلقى مدير أمن الشرقية بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين «نقل» على الطريق الإقليمي بدائرة مركز بلبيس، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، وجرى نقلهما إلى مستشفى بلبيس المركزي والتحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن بعد معاينة الطب الشرعي الجثة وتحديد سبب الوفاة.