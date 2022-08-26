الأمن يداهم 9 مراكز لعلاج الإدمان بالإسكندرية يديرها مسجلون خطر

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة مكبرة بنطاق محافظة الإسكندرية لاستهداف مصحات علاج الإدمان غير المرخصة، وقال بيان للوزارة إن الحملة جاءت في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.

ضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة

وشنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية والأجهزة المعنية بحملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط 9 مراكز لعلاج الإدمان دون ترخيص بنطاق المحافظة، كما تم ضبط 9 أشخاص، من المشرفين على تلك المراكز بينهم 5 أشخاص لديهم معلومات جنائية.

عدم وجود موافقة من الجهات المختصة

وتبين وجود العديد من المخالفات أبرزها عدم وجود ترخيص أو موافقة من الجهات المختصة ومزاولة مهنة الطب البشرى دون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.