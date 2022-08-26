صلاح عبدالله يوجه رسالة لحنان ترك: «بحبك جدا»

وجهت الفنانة حنان ترك رسالة للفنان صلاح عبدالله، تعليقا على مقطع فيديو نشره عبر حسابه على «تويتر»، قائلة: «ربنا يديم عليك السعادة، ويفرح قلبك بفرحه، لا يحزن بعدها أبدا يارب»، ليرد عليها: «يا رب أنت وأنا، وكل الطيبين يا حنان.. يديم علينا السعادة بالرضا والسلام بالأمان.. بحبك جدا».

ونشر الفنان صلاح عبدالله، مقطع فيديو أثناء وجوده في العاصمة اللبنانية بيروت، عبر حسابه على «تويتر»، معلقا: «من بيروت صاصا مبسوط.. باركولي يا حبايب قلبي»، وعلق عدد من الجمهور والفنانين على الفيديو، من بينهم الفنانة وفاء عامر، التي علقت قائلة: «صاصا العسل».

«بسنت ودياسطي» يجمع صلاح عبدالله وحنان ترك

شاركت حنان ترك مع الفنان صلاح عبدالله في عدد من الأعمال الفنية، من أبرزها سلسلة الرسوم المتحركة «بسنت ودياسطي»، الذي جرى تقديم 4 أجزاء منها في الفترة من 2008 إلى 2011.

صلاح عبدالله يطمئن الجمهور على حالته الصحية: «في الفورمة»

خضع الفنان صلاح عبدالله خلال أغسطس الجاري، إلى فحوصات طبية للتأكد من سلامة الدعامات التي أجراها في عملية بالقلب العام الماضي، وفقا لما أعلنه في تدوينة عبر حسابه، حيث طمأن الجمهور على حالته الصحية، ونشر عدد من الصور مع الطبيب المعالج وفريق التمريض قائلا: «زي النهارده من سنة ركبت الـ3 دعامات، والنهاردة عملت فحوصات عشان أطمن عليهم، واطمنت، وعضلة القلب طلعت في الفورمة والحمد لله».

وشارك «عبدالله» خلال العام الحالي في مجموعة من الأعمال الدرامية، من بينها مسلسل «دايما عامر» مع الفنان مصطفى شعبان في سباق الدراما الرمضانية الماضي، بالإضافة إلى مسلسلات منها «بابلو»، «رانيا وسكينة»، «الحلم»، «القاتل الذى أحبني»، كما ظهر كضيف شرف في عدد من الأعمال منها الجزء الثالث من مسلسل «اللعبة»، «الفرح فرحنا» و«مكتوب عليا».