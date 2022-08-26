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ضبط 200 قطعة سلاح ناري و249 قضية مخدرات في حملات أمنية موسعة

كتب:

محمد بركات
12:54 م | الجمعة 26 أغسطس 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ضبط 200 قطعة سلاح ناري

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 200 قطعة سلاح ناري بحوزة 169 متهمًا، وتنفيذ 87076 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ضبط 249 قضية مخدرات

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 249 قضية مخدرات، ضُبط خلالها «47 كيلو من البانجو، 10 كيلو من مخدر الحشيش، 5 كيلو هيروين، كيلو من مخدر الهيدرو، نصف كيلو من مخدر البودر، و2 كيلو من مخدر الإستروكس والشابو، وعدد 860 قرصًا مخدرًا».

 

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