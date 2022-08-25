ضبط 220 قطعة سلاح ناري و283 قضية مخدرات في 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 220 قطعة سلاح نارى بحوزة 195 متهما، وهذه المضبوطات عبارة عن رشاش و18 بندقية آلية، وبندقية رصاص، و26 بندقية خرطوش، و14 طبنجة، و160 فرد محلي، و578 طلقة مختلفة الأعيرة، و25 خزينة متنوعة، و263 قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ 87276 حكما قضائيا

وفي مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 87276 حكما قضائيا متنوعا، وهي 353 حكم جناية، و26898 حكم حبس جزئي، و4605 حكم حبس مستأنف، و43011 حكم غرامة، و12409 مخالفة.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 283 قضية مخدرات، وهي كمية من مخدر الحشيش وزنت 41,242 كيلوجرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 39,620 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 5,642 كيلو جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 2٫610 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 1٫457 كيلوجرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 912 جراما، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 745 جراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 520 جرام، كمية من مخدر الكيتامين وزنت 150 جراما، كمية من مخدر الأفيون وزنت 20 جراما، عدد 2974 قرص مخدر.

ضبط 34 متهما في مجال ضبط الهاربين

كما جرى ضبط 34 متهما في مجال ضبط الهاربين، و17 متهما في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، و366 دراجة نارية مخالفة في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، و24051 مخالفة مرورية في مجال ضبط المخالفات المرورية، وفحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.