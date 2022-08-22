القبض على تاجر مخدرات أجنبي يدير مصنعا لإنتاج الحشيش في الشرقية

ألقت أجهزة الأمن القبض على عنصر إجرامي يحمل جنسية إحدى الدول بالشرقية، لعمله في تصنيع المواد المخدرة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

وقال بيان لوزارة الداخلية إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية القائمة على تصنيع والإتجار بالمواد المخدرة، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام مزاولة أحد الأشخاص «يحمل جنسية إحدى الدول»، نشاطا إجراميا يتخصص في تصنيع مخدر الحشيش بمسكن خاص به كائن بدائرة قسم شرطة الصالحية بمديرية أمن الشرقية والإتجار بذلك المخدر، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي على نطاق واسع.

ضبط 105 طرب حشيش

عقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه تم ضبطه بمسكنه بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، وبحوزته 105 طرب لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جراما، وجوال بلاستيكي بداخله كمية من خلطة مُعدة للتصنيع وزنت نحو 20 كيلو جرام، مكبس، 2 مفرمة كهربائية، مبلغ مالي، ميزان حساس، وسيارة ملاكي.

اعترافات المتهم بالإتجار

بمواجهته اعترف بتصنيع مخدر الحشيش والإتجار فيه والمبلغ المالي من متحصلات البيع والسيارة لترويج تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.