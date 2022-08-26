تانيا قسيس: أحب سماع الأغاني بسبب نشأتي في بيت فني

قالت المطربة اللبنانية والسوبرانو تانيا قسيس، في مداخلة هاتفية عبر إذاعة «نغم إف إم»، إنّ ظهورها في مصر كان خطوة هائلة.

وأضافت تانيا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «فاكرني يا حظ»، تقديم إنجي أنور على «نغم إف إم»: «كنت مرعوبة من هذه الخطوة، وأول ظهور ليا كان في افتتاح مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشرف لي الغناء أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي» .

تانيا قسيس وحفلها بمهرجان القلعة

وأشارت تانيا قسيس، إلى أنّها كانت متخوّفة من فكرة الدمج بين الدين الإسلامي والمسيحي في أغنية الأذان مع ترنيمة مريم التي عملتها مع أسامة الخولي، لكنها لاقت استحسان الجمهور، وأحدثت تفاعلًا جميلًا، مؤكدة: «نجاح حفلي في مهرجان قلعة صلاح الدين الموسيقي الدولي، على مسرح المحكي فاق توقعاتي، وفوجئت بالكثير من الجمهور الذي قفز فوق الحواجز ليتصور معي، وسعدت كثيرًا بمحبتهم».

وأكدت أنّها قدمت أغنيتين باللهجة المصرية للمرة الأولى بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في ثامن أيامه بدورته الـ30، وتشرفت بالتعاون مع الملحن الكبير عمرو مصطفى، والأوكسترا العازفين المصريين».

وتابعت حديثها قائلة: «بحب أسمع أغاني أجنبية كتير، وكنت زمان في متابعة الأغاني اللبنانية بحكم نشأتي في بيت فني محب لفن الأوبرا، لكن الأمر اختلف حاليا وصرت متابعة أكثر من أغنيات فيروز وماجدة الرومي وجوليا بطرس».

تانيا قسيس والإخوان رحباني

وأكدت تانيا قسيس: «أما الإخوان رحباني لديهم مشاكل مع التليفزيونات اللبنانية فيما يتعلق بحقوق الملكية اللبنانية، وهذا سر عدم السماح للمطربين اللبنانيين بالغناء لفيروز في القنوات التليفزيونية».

واختتمت تصريحاتها قائلة، إنّها غنّت في مهرجان القلعة للموسيقى «سهر الليالي» لفيروز، وأنها اختارت هذه الأغنية لعلمها أن الجمهور المصري يحبها جدا.