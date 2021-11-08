إطلاق التيار الكهربائي في «وادي السعال» وتجمعات كاترين

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، انطلاق التيار الكهربائي لتجمعات سانت كاترين و«وادي السعال»، مؤكداً أن جهاز تعمير قام بتنفيذ المشروع لتوصيل الكهرباء إلى كل التجمعات البدوية والقرى، التابعة لمدينة سانت كاترين.

وقال محافظ جنوب سيناء إنه جرى الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي لتجمع «وادي السعال»، التابع لمدينة سانت كاترين، وعدد من التجمعات في طريق «السعال - كاترين»، بتكلفة 50 مليون جنيه، جرى تدعيم وتوصيل التيار الكهربائي من محطة محولات مدينة نويبع إلى وادي السعال، بمدينة سانت كاترين، مع ربط وتغذية 9 تجمعات بدوية على طول خط الكهرباء، وهي تجمعات «الروهبية، السفة، النواميس، العراضة، التجمع التنموي بالسعال، قرية السعال، الريد، الابيرق، التحرير».

لأول مرة إنارة التجمعات البدوية طوال اليوم

وقال الشيخ سليمان عطيوي، عضو مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء، إنه شهد إطلاق التيار الكهربائي لقرى «سعال والنواميس» وعدد من التجمعات الواقعة على الطريق من وادي السعال حتى سانت كاترين، اليوم الاثنين، وقدم الشكر إلى القيادة السياسية التي تهتم بالعمق الاستراتيجي لسيناء، كما قدم الشكر إلى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الذي سارع بالاستجابة إلى طلبات مئات الأسر، التي كانت تعيش على مولدات الكهرباء.

واكد أن توصيل التيار الكهربائي لمنطقة السعال وتجمعات كاترين هو أحد أسس مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القرى والنجوع، لتكون حياة كل مواطن بسيط حياة أفضل، بعد توصيل المرافق والخدمات.

الانتهاء من رصف طريق «السعال - كاترين»

ومن جانبه، قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى لأعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الرابط بين وادي السعال ومدينة سانت كاترين، والمؤدي إلى مدينتي نويبع ودهب، مشيراً إلى أن تكلفة المرحلة الأولي بلغت نحو 300 مليون، ويبلغ طول الطريق قرابة 75 كيلومتراً، ويتضمن رصف وتخطيط الطريق، ووضع العلامات المرورية الإرشادية والتحذيرية، ووسائل السلامة المرورية للطريق.