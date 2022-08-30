تحقيقات شبكة البث الفضائي: المتهمان استخدما معدات مهربة لفك الشفرات

كشفت تحريات وتحقيقات قطاعي الأمن الوطني والأمن العام في قضية ضبط عاطل يدير شبكة سرية للبث الفضائي بالشرقية، أن المتهم قام بتجهيز وكر سري عبارة عن شقة في عمارة بمنطقة الزقازيق وقام مع شريكه بشراء معدات وأجهزة فك شفرات القنوات الفضائية لإعادة بثها وبيعها للجمهور.

300 جنيه شهريا للمشترك

وحسب التحريات فقد قام المتهمان وهما «فوزي .أ»، 34 سنة، و«ح. ع»، 45 سنة باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة بهما وبيعها للجمهور نظير مبلغ مالي يصل إلى 300 جنيه شهريا دون تصريح من الجهات المختصة، بالإضافة إلى امتلاك المتهم الأول محل لبيع أجهزة «الريسيفر» المعدة لفك تلك الشفرات بالمخالفة للقانون، وأنه يقوم بشراء وبيع تلك المعدات عن طريق مواقع الإنترنت وتجار التهريب.

المعاينة: العثور على أجهزة فك شفرت

وكشفت المعاينة عقب مداهمة مقر الشبكة وضبط المتهم الأول مالك الشبكة، عن ضبط عدد من أجهزة استقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرات والمستلزمات والأدوات والأدوات المستخدمة لإعادة بثها مرة أخرى بصورة لاسلكية، كما تم استهداف المحل ملك المتهم الأول وبالتفتيش عثر على جهاز «لاب توب»، يعمل كوحدة دعم لفك شفرة القنوات المشفرة وعدد من أجهزة «الريسيفر»، معدلين ومحملين ببرامج خاصة بفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة وعدد من أجهزة الإرسال لاسلكي «أنتنا» و«راوتر» للاتصال بالإنترنت.

عقوبة البث الفضائى غير المرخص تصل لـ3 ملايين جنيه

من جانبه قال اللواء عادل عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية السابق، لـ«الوطن»، إنه وفقا للقانون لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى للإعلام، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه.

وعن العقوبة قال عبدالعظيم: «يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادة السابقة، وتقضي المحكمة فضلًا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التي استُعملت في ارتكاب الجريمة».