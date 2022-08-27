أسعار الخضروات اليوم السبت 27-8-2022 في الأسواق المحلية

أصدرت أسواق الجملة كافة تحديثاتها بشأن أسعار الخضروات والفاكهة وباقي السلع الغذائية، والتي يبحث عنها الأهالي بشكل يومي، وتأتي على قائمة اهتمامات ربات البيوت، وذلك مع بداية كل يوم استعدادا لشراء احتياجات المنزل المختلفة.

وتستعرض «الوطن» اليوم السبت الموافق 27 أغسطس الجاري، من خلال التقرير التالي، وضمن الموضوعات الخدمية اليومية للقراء على مدار الساعة، أسعار الخضروات والفاكهة داخل سوق أكتوبر للجملة.

أسعار الخضروات اليوم في سوق أكتوبر

وجاءت أسعار الخضروات اليوم السبت 27 أغسطس 2022، داخل سوق الجملة بمدينة أكتوبر كالآتي:

- الباذنجان الأبيض تراوح سعره ما بين 2 و4 جنيهات

- الفاصوليا الكيلو بين 6 و8 جنيهات

- الباذنجان الأسود «البلدي» تراوح سعره بين 2 و4 جنيهات

- سعر الفلفل الحار الأخضر والأحمر ما بين 3 و5 جنيهات

- البامية تراوح سعرها بين 10 و16 جنيهًا

- الثوم تراوح سعره بين 8 و10 جنيهات

- سعر الفلفل الرومي الحار بين 2 و5 جنيهات

- سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه

- سعر كيلو البصل بين 2 و3 جنيهات

- كيلو البطاطس تراوح بين 3 و5 جنيهات

- الكوسة تتراوح بين 4 و7 جنيهات

- سعر الملوخية بين 3 و3.5 جنيه

- سعر الباذنجان الرومي ما بين 3.5 و5 جنيهات

أسعار الخضروات بالأسواق المحلية

وجاءت أسعار الخضروات اليوم السبت 27 أغسطس داخل الأسواق المحلية بالمحافظات كما يلي:

- سعر الثوم البلدي بين 18 و20 جنيهًا

- الطماطم بين 6 و7.5 جنيهات

- الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات

- سعر الفلفل الأخضر والأحمر الحار بين 8 و10 جنيهات

- البصل تراوح ما بين 2.5 و5 جنيهات.

- الباذنجان الأسود بين 5.50 و10 جنيهات.

- سعرالخيار البلدي بين 6 و10 جنيهات.

- كيلو الملوخية 5 جنيهات.