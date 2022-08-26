أسعار الخضروات اليوم الجمعة 26-8-2022 في الأسواق المحلية

البحث اليومي عن أسعار السلع والسلع الغذائية المختلفة، تأتي على قائمة اهتمام السيدات في المجتمع المصري، وذلك مع بداية اليوم، من أجل شراء مستلزمات المنزل المختلفة، ومن بينها البحث عن أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة في الأسواق المحلية.

وتستعرض «الوطن»، من خلال التقرير التالي، وضمن الموضوعات الخدمية اليومية للقراء على مدار الساعة، أسعار الخضروات والفاكهة داخل الأسواق المحلية المختلفة، وايضا سوق أكتوبر للجملة، اليوم الجمعة 26 أغسطس الجاري.

أسعار الخضروات اليوم في سوق أكتوبر

وجاءت أسعار الخضروات اليوم الجمعة، داخل سوق الجملة بمدينة أكتوبر كالآتي:

- البامية تراوح سعرها بين 10 و16 جنيهًا.

- الثوم تراوح سعره بين 8 و10 جنيهًا.

- سعر الفلفل الرومي الحار بين 2 و5 جنيهات.

- سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه.

- سعر كيلو البصل بين 2 لـ3 جنيهات.

- كيلو البطاطس تراوح بين 3 و5 جنيهات.

- الكوسة تتراوح بين 4 و7 جنيهات.

- سعر الملوخية بين 3 و3.5 جنيه.

- سعر الباذنجان الرومي ما بين 3.5 و5 جنيه.

- الباذنجان من النوع الأبيض تراوح سعره ما بين 2 و4 جنيهات.

- الفاصوليا الكيلو بين 6 و8 جنيهات.

- الباذنجان البلدي الأسود تراوح سعره بين 2حتى 4 جنيهات.

- سعر الفلفل الحار الأخضرو الأحمر ما بين 3 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الخضروات بالأسواق المحلية

وجاءت أسعار الخضروات اليوم الجمعة داخل الأسواق المحلية بالمحافظات كما يلي:

- الفلفل الرومي البلدي اليوم بين 5 و8 جنيهات.

-سعر الفلفل الأخضر والأحمر الحار بين 8 و10 جنيهات.

- الباذنجان الأسود بين 5.50 و10 جنيهات.

- سعر الثوم 18إلى 20 جنيهًا للبلدي.

- الطماطم بين 6 و7.5 جنيهات اليوم.

- سعرالخيار البلدي بين 6 و10 جنيهات.

- كيلو الملوخية 5 جنيهات.

- البصل تراوح ما بين 2.5 و5 جنيهات.