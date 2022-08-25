أسعار الخضروات اليوم الخميس 25-8-2022 في الأسواق المحلية

تهتم ربات البيوت بمعرفة أسعار السلع والمنتجات المختلفة، في بداية اليوم تمهيدا لشراء مستلزمات المنزل، ومن بينها أسعار الخضروات الطازجة في الأسواق المحلية، لاختيار أفضل الأسعار.

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي، ضمن الموضوعات الخدمية التي تواصل تقديمها يوميا للقراء على مدار الساعة، أسعار الخضروات اليوم داخل الأسواق المحلية المختلفة، وسوق أكتوبر للجملة، اليوم الخميس 25 أغسطس الجاري.

أسعار الخضروات في سوق أكتوبر للجملة

وجاءت أسعار الخضروات اليوم الخميس في سوق الجملة بمدينة أكتوبر كالآتي:

- البامية تراوح سعرها بين 12 و18 جنيهًا.

- الثوم تراوح سعره بين 8 و11 جنيهًا.

- سعر الفلفل الرومي الحار بين 2 و4 جنيهات.

- سعر كيلو الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه.

- سعر كيلو البصل بين 2.5 لـ3 جنيهات.

- كيلو البطاطس تراوح بين 2.5 و5 جنيهات.

- الكوسة تتراوح بين 4 و6 جنيهات.

- سعر الملوخية بين 2.5 و3.5 جنيه.

- سعر الباذنجان الرومي ما بين 2 و2.5 جنيه.

- الباذنجان من النوع الأبيض تراوح سعره ما بين 2 و3 جنيهات.

- الفاصوليا سجل سعر الكيلو بين 6 و9 جنيهات.

- الباذنجان البلدي الأسود تراوح سعره بين 1.5 حتى 2.75 جنيه.

- سعر الفلفل الحار بنوعيه الأخضرو الأحمر البلدي ما بين 2 جنيه و3.5 جنيه.

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

وجاءت أسعار الخضروات اليوم الخميس داخل الأسواق المحلية المحتلفة بالمحافظات كما يلي:

- الفلفل الرومي البلدي تراوح سعره اليوم بين 5 و8 جنيهات.

-سعر الفلفل الأخضر والأحمر الحار بين 8 و10 جنيهات.

- الباذنجان الأسود استقر اليوم بين 5.50 و10 جنيهات.

- سعر كيلو الثوم اليوم 18إلى 20 جنيهًا للبلدي.

- كيلو الطماطم تراوح بين 6 و7.5 جنيهات اليوم.

- تراوح سعر كيلو الخيار اليوم الخميس بين 6 و10 جنيهات.

- كما سجل سعر كيلو الملوخية اليوم الخميس 5 جنيهات.

- سعر كيلو البصل تراوح ما بين اليوم الخميس 2.5 و5 جنيهات.