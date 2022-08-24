«الشرقاوي»: تغير مواعيد الحصاد أدى إلى ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة

قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين والأفارقة، إن التغييرات المناخية باتت ملموسة للمواطنين، كاشفًا أن المواطنين تيقنوا من تغير المناخ في مصر، فبعد أن كان حار جاف صيفًا دفيء ممطر شتاءً، تحول إلى مناخ قاري حار جدًا صيفًا وقارس البرودة شتاءً.

الحرارة الشديدة قضت على بعض الشتلات الهامة

وأضاف «الشرقاوي»، في حوار مع الإعلامي محمد البيطار في برنامج «الاقتصاد والناس» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن تأثير التغيرات المناخية اتسعت لتشمل الإنسان والحيوان والنبات، لافتًا إلى دورها في الإضرار ببعض المحاصيل الزراعية، حيث تسببت الحرارة الشديدة في تلف بعض الشتلات الهامة.

تغير موعد الجني رفع أسعار الخضروات والفاكهة

وكشف رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين والأفارقة، أن تغير مواعيد مواسم الحصاد والزراعة بسبب التغيرات المناخية، نتج عنه وجود فجوة في المعروض خلال الموسم، إما لندرة المحصول أو تأخر حصده، وهو ما تسبب في زيادة الأسعار بصورة قد تصل في بعض الأحيان إلى المبالغة، مثل وصول سعر ورق العنب إلى 100 جنيه، منوهًا بأن انخفاض أسعار بعض السلع بعد مرور 3 أسابيع نتيجة تجاوز تلك الفجوة.

كوارث منتظرة نتيجة التقاعس عن التصدي للتغيرات المناخية

وشدد «الشرقاوي» على ضرورة التصدي بقوة لـ التغيرات المناخية، حتى لا تتفاقم الأوضاع، وهو ما قد ينتج عنه حرائق وتلف بعض المحاصيل مثل القمح، أو تغطية الجليد لرقع زراعية هامة بالعالم مثل روسيا وأوكرانيا.