حظك اليوم برج الحمل السبت 27-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل لديه قدرة كبير على الصبر لتحقيق الطموحات، ولا يستطيع أي شيء أن يعطله عن تحقيق أهدافه التي يسعى إليها، ويحرص مولود هذا البرج دائمًا على أن يكون في المقدمة، ما يدفعه للبحث عن جميع السبل التي تجعله يصل إلى المناصب العليا في عمله، كما أنه لديه قدرة كبيرة على إقناع المحيطين به بما يفكر فيه، دون أن يجد عناء في ذلك.

ويتميز مولود برج الحمل أيضا بأنه لديه قدرة كبيرة على الاستماع للأشخاص المحيطين به، ويحاول إيجاد حلول منطقية لجميع مشكلاته، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل الصحة ويتسم يومك بالحركة والنشاط والقدرة على الإنجاز، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تكون متحفظًا في كلامك وتصرفاتك كي لا تجرح من حولك.

برج الحمل والحب

يحب مولود برج الحمل الحرص دائما على أن يكون هو الطرف المسيطر في العلاقة، ولا يعطي فرصة لشريك حياته أن يفرض عليه رأيه.