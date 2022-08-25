حظك اليوم برج الحمل الخميس 25-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل، من الشخصيات الواضحة والصادقة والصريحة، يتمتع بثقة كبيرة بالنفس، ويحب أن يكون محل جذب واهتمام من المحيطين به، خاصة عائلته وأقرانه على الصعيد الاجتماعي والمهني.

يحب مولود برج الحمل اتخاذ القرارات الواضحة والسريعة، ولا يحب الغموض، ويتميز باللطف والجاذبية واللباقة، ويتمتع بحس ناجح تجاه الأعمال الجديدة، ويجب تحقيق النجاح والمكاسب المالية من خلال عمله.

ومن عيوب الحمل، عصبيتة الشديدة، عدم الصبر، شعوره الدائم بنفاذ الصبر، غضبه السريع ، وآرائه القاسية، واليوم الخميس 25 أغسطس 2022، تنشر «الوطن» ضمن سلسلة خدماتها للجمهور على مدار الساعة، توقعات حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، لمولود برج الحمل ، وفق تصريحات خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

وتؤكد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن القمر موجود اليوم الخميس بمنزل الحب، ويعدك بالسعادة والحب والصداقة وربما أكثر وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

الوضع الفلكي سيدفعك اليوم لتحقيق النجاح، ولتبدو أكثر صبرًا واستعدادًا للتفاهم كما أنه يعدك بفرص ذهبية عليك أن تلتقطها وتتروى وتتعامل بهدوء من أجل تحقيق ما تريده وعليك أيضًا التصرف بحكمة ولا تتسرع في أي قرارات عاجلة، حتى لا تتعرض لأي خسائر، بحسب تصريحات عبير فؤاد في توقعات حظك اليوم لمولود برج الحمل.