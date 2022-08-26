قبل صرف معاشات سبتمبر.. تعرف على آخر الزيادات والفئات المستحقة

يبحث الكثيرون عن موعد صرف معاشات سبتمبر، خاصة مع قرب انتهاء شهر أغسطس وانطلاق الشهر الجديد بعد أيام، حيث يصرف المعاش أكثر من 10 ملايين و 700 ألف مواطن معاشاتهم وفقا لهيئة التأمينات الاجتماعية.

تستعرض «الوطن»، في هذا التقرير موعد صرف معاشات سبتمبر، وآخر الزيادات والفئات المستحقة وهي كالتالي:

موعد صرف معاشات سبتمبر

وحول موعد صرف معاشات سبتمبر، فقد أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية، عن جاهزية جميع مكاتب البريد والبنوك وماكينات الـatm لصرف المعاش بداية من يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر المقبل.

ويحق لأصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش صرف المعاش، من الأماكن التي تم تحديها، حيث يوفر بنك ناصر الاجتماعي خدمة صرف المعاش للمواطنين من خلال جميع الفروع التابعة له، والتي يصل عددها إلى 104 فروع.

زيادة المعاشات الأخيرة

من جانبه أوضح مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنّ آخر زيادة تمتع بها أصحاب المعاشات تم صرفها منذ شهور، وأنّ المستفيدين من صرف المعاش بلغوا أكثر من 10 ملايين و 700 ألف مواطن.

واستكمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الزيادات الأخيرة للمعاشات تم تصنيفها كالآتي: إذا كانت قيمة المعاش 1000 جنيه، تكون قيمة المعاش بعد الزيادة 1130 جنيها.

حساب صرف المعاشات بعد الزيادة

وتابع «البدوي»: أما إذا كانت قيمة المعاش 2000 جنيه، تكون قيمة المعاش بعد الزيادة 2260 جنيها، وإذا كانت قيمة المعاش 3000 جنيه، تكون قيمة المعاش بعد الزيادة 3390 جنيها.

وقال مجدي البدوي: إذا كانت قيمة المعاش 4000 جنيه، تكون قيمة المعاش بعد الزيادة 4520 جنيها، أما إذا كانت قيمة المعاش 5000 جنيه، تكون قيمة المعاش بعد الزيادة 5650 جنيها.

وأضاف نائب رئيس اتحاد العمال، لـ«الوطن»، أنّه إذا كانت قيمة المعاش 6000 جنيه، تكون قيمة المعاش بعد الزيادة 6780 جنيها، وإذا كانت قيمة المعاش 7000 جنيه، تصبح قيمة المعاش بعد الزيادة 7910 جنيهات، أما إذا كانت قيمة المعاش 8000 جنيه، تصبح قيمة المعاش بعد الزيادة 9040 جنيها.

مستحقون صرف المعاشات

ووفقا لقانون التأمينات الإجتماعية فإن مستحقي صرف المعاشات، يمكن تصنيفهم كالآتي:

- الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.

- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.

- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.

- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.