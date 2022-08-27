محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل.. تبدأ من 3200 إلى 5000 جنيه

كشفت محافظة الجيزة، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة عن توافر فرص عمل «أفراد أمن إداري ومشرفي أمن لمواقع بمدينة السادس من أكتوبر بشركة حراس مصر للأمن والحراسة».

المميزات والشروط المطلوبة للمتقدمين لوظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وأعلنت محافظة الجيزة، الشروط والمميزات لـ«فرص العمل»، وجاءت كالآتي:

- الراتب لأفراد الأمن 3200 جنيه

- الراتب للمشرفين يتراوح ما بين 4500 جنيه إلى 5000 جنيه

- السن: من 20 إلى 50 سنة وتقبل الطلبة

- مواصلات داخلية من الهرم إلى الموقع

- تأمين صحي وتأمين اجتماعي من أول يوم عمل

- زيادة سنوية

- فرصة للترقية

الحضور شخصيا لتقديم طلبات التوظيف بجهاز رعاية وتشغيل الشباب

وحددت محافظة الجيزة، عن مواعيد الحضور للمتقدم للوظائف، مؤكدة الحضور شخصيا لمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني وهو يوميًا من الأحد وحتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

أرقام تليفونات لتواصل المتقدمين للوظائف مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أنه يجرى التواصل للمتقدمين للوظائف، عبرأرقام التليفونات التالية: «35711198 - 35730825».