مصرع طفلة غرقًا في ترعة بالفيوم.. ووالدها «كسرتي قلبي يا بنتي»

لقيت طفلة مصرعها غرقًا في أحد المجاري المائية بقرية سنهور بمحافظة الفيوم، إثر سقوطها من أعلى كوبري دون أسوار في القرية، حيث خرجت الطفلة لتلهو وتلعب أمام منزل أسرتها، إلا أنّ قدمها انزلقت وسقطت داخل المجرى المائي من فوق الكوبري، ولفظت أنفاسها الأخيرة، فيما انتشلت أسرتها الجثة وسط صرخات ونحيب الجميع، لتلحق بجدتها بعد وفاتها بأشهر قليلة، بينما نعى والد الطفلة ابنته بكلمات مؤثرة بينها «كسرتي قلبي» و«موعدنا الجنة».

بلاغ بمصرع طفلة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود أبوبكر، مأمور مركز شرطة سنهور، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية سنهور بمصرع طفلة غرقًا إثر سقوطها في مجرى مائي بالقرية.

الشرطة تعاين الجثة

وانتقل على الفور ضباط مركز شرطة سنهور، برئاسة المقدم أحمد ناجي رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وتبين مصرع طفلة تُدعى «جويرية محمد ربيع الفرخ»، حيث سقطت من أعلى كوبري في مجرى مائي بقرية سنهور لعدم وجود أسوار على الكوبري من الجانبين، ولفظت أنفاسها الأخيرة، بينما انتشل الأهالي الجثة.

نقل الجثة للمشرحة

وجرى استدعاء سيارة إسعاف، ونقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثة الطفلة، فأكد أنّ السبب في وفاتها هو إسفكسيا الغرق.

والدها ينعاها بكلمات مؤثرة

ونعى محمد ربيع الفرخ، والد الطفلة، وشهرته «أبومعاذ»، طفلته بكلمات مؤثرة كتبها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث كتب «الموعد الجنة يا جويرية القلب.. كسرتي قلبي يا بنتي ولم يبرد من بعد وفاة أمي.. كلها مرحلة مؤقتة وألتقي بك أنا وأمك في جنات النعيم، ولا أقول إلا ما يرضي ربي إنا لله وإنا إليه راجعون».