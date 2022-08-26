الداخلية تكشف تفاصيل فيديو القبض على شخص داخل مسجد بالدقهلية: هارب من الشرطة

كشفت وزارة الداخلية حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن ادعاء قيام أفراد شرطة باصطحاب شخص من داخل أحد المساجد في أثناء أداء الصلاة.

حقيقة فيديو اصطحاب شخص من داخل أحد المساجد

أوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه بتاريخ 29/7 الماضي تبلغ لمركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية، بنشوب مشاجرة ببندر نبروه بين كل من طرف أول «عامل»، وطرف ثانٍ «4 عمال»، جميعهم مقيمون بدائرة المركز لوجود خلافات سابقة بينهم، تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول بالضرب بعصا، ما أدى إلى إصابته بكدمات وسحجات متفرقة.

هروب أحد طرفي المشاجرة في مسجد

على الفور، تم الانتقال لمكان الواقعة وحال السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة، قام أحد أفراد الطرف الثاني بالهرب والدخول لأحد المساجد، وتم ضبطه في حينه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.