إصابة 5 أشخاص في انقلاب «توك توك» على «زراعي» بني سويف

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة في حادث انقلاب دراجة نارية «توك توك» على الطريق الزراعي بني سويف ناصر أمام قرية شريف باشا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بانقلاب توك توك على زراعي بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية «توك توك» بالطريق الزراعي بني سويف ناصر أمام قرية شريف باشا، حيث جرى التوجيه بنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير المرفق لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي كلا من وطنية سالم عبد العزيز 45 سنة، ربة منزل، مصابة اشتباه كسر بالساق اليسرى وسحجات وكدمات، هيام عبد العزيز صالح 40 سنة، مصابة بجروح وسحجات، نادية صالح عبد العزيز 50 سنة، ربة منزل، مصابة بجروح وسحجات، هيام محمد سليمان 30 سنة، مصابة بكدمة في الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وجودة عطية جودة 22 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات، وجميعهم يقيمون في قرية الزيتون بمركز ناصر ببني سويف.

جرى تقديم العلاج والإسعافات الأولية اللازمة للمصابين داخل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.