بلغاريا تعلن استعدادها لاستئناف المفاوضات مع شركة «غازبروم» الروسية

أعلن روزين خريستوف وزير الطاقة البلغاري، اليوم، أن بلغاريا مستعدة لاستئناف الاتصالات والمفاوضات مع شركة الغاز الروسية «غازبروم»، بشأن إمدادات الغاز الطبيعي، بحسب ما نقتله قناة «روسيا اليوم».

الوزير البلغاري يريد بدء المفاوضات مع شركة الغاز الروسية

قال الوزير البلغاري في مقابلة على قناة «نوفا»، التلفزيونية، إنه لا توجد أي مفاوضات نشطة مع غازبروم، ولكن الحكومات المؤقتة أرسلت إشعارا بالاستعداد لاستئناف المفاوضات، وأضاف الوزير أن بلغاريا تنتظر الرد من غازبروم بحلول يوم الإثنين المقبل.

وتابع الوزير البلغاري قائلا: «أوضحنا أننا نريد بدء المفاوضات أو مواصلتها لتوضيح بعض الشروط، وأرسلنا معلومات بأننا جاهزون للمناقشة وطلبنا من شركة الغاز الروسية تجديد العقد».

روسيا توقف تسليم الغاز بسبب عدم قبولهم شرط السداد بالروبل

وتقترح بلغاريا تمديد الموعد النهائي لاستلام الكميات المتبقية بموجب الاتفاقية حتى عام 2023، وذكر خريستوف أنه لا يوجد حديث عن إبرام صفقة جديدة، وقامت شركة غازبروم بتوقيف عمليات التسليم إلى البلاد بسبب عدم قبول شرط السداد بالروبل، وتصاعد الوضع مع الغاز في بلغاريا في نهاية أبريل 2022، ولكن الحكومة الجديدة في بلغاريا أعلنت استعدادها للعودة إلى غازبروم.