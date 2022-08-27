استعدادا لمؤتمر المناخ.. تركيب 8 محطات طاقة شمسية في فنادق شرم الشيخ

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن وزارة السياحة والآثار ستشارك غدا الأحد بمدينة شرم الشيخ بورشة عمل حول «التحول إلى تطبيقات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية»، وذلك بمشاركة الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمركز الصناعة، إضافة إلى وجود 4 شركات من الشركات التي تقوم بتنفيذ المحطات بنظام «PPA» وعدد من الفنادق المهتمة بتنفيذ محطات طاقة شمسية.

10 منح جديدة خلال ورشة العمل

وأضاف خلال المنشور الدوري رقم «146» لعام 2022 الذي جرى تعميمه على كل فنادق مدينة شرم الشيخ أنه سيتم خلال ورشة العمل الإعلان عن 10 منح جديدة من مشروع نظم الخلايا الشمسية.

مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة

ومن جهتها، أوضحت غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن ورشة العمل تأتي في إطار سلسلة من ورش العمل التي تبناها مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة في ضوء استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر قمة المناخ في دورته الـ 27 والتي ستقام بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، حيث تسعى الدولة لتحويل المدينة إلى نموذج متكامل لمدينة خضراء مستدامة.

تركيب 8 محطات طاقة شمسية بفنادق شرم الشيخ

وأوضحت الغرفة، أنه جرى تركيب عدد 8 محطات طاقة شمسية في فنادق شرم الشيخ بإجمالي قدرات 1.8 ميجاوات، وبإجمالي طاقة متوقع إنتاجها سنويا 2.088 ميجاوات لكل ساعة، وبإجمالي خفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 1.300 طن سنويا.

يشار إلى أن الجهات المشاركة في ورشة عمل «التحول إلى تطبيقات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية»، هي وزارة البيئة، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة السياحة والآثار، ومحافظة جنوب سيناء، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.