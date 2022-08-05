‎استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال.. الشروط والخطوات

بعد انتهاء مارثون الثانوية الأزهرية، وبداية عام دراسي جديد يبحث الأهالي الراغبون في إلحاق أولادهم برياض الأطفال في الأزهر الشريف عن استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال، وما هي الخطوات والشروط اللازمة للتقديم، وفي هذا التقرير يقدم «الوطن» ما تود معرفته عن التقديم في رياض الأطفال بالأزهر الشريف.

‎استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال

وعن استعلام تقديم الأزهررياض الأطفال، أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التسجيل إلكترونيا من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، كما حدد الخطوات والأوراق والشروط للتقديم في رياض الأطفال بالأزهر.

خطوات التقديم في رياض الأطفال بالأزهر

وحدد الأزهر فيما يخص استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال الخطوات التي يجب على ولي الأمر اتباعها للتقديم في هذه المرحلة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية التي جاءت كالاتي:

1- التوجه إلى موقع بوابة الأزهر الشريف.

2- اختيار التقديم لمرحلة رياض الأطفال 2022/2023

3- يقوم ولي الأمر بالاختيار بين المعاهد العادية والنموذجية والخاصة.

4- ثم ستظهر له صفحة أخرى يملأ البيانات الخاصة به أو بالطفل.

5- يختار المحافظة والإدارة التعليمية والمعهد الراغب التقديم به.

6- الضغط على زر حفظ عند الانتهاء.

وتم وضع بعض الشروط اللازم توافرها حتى يتم قبول الطفل في رياض الأطفال بالأزهر الشريف وهي:

ألا يقل عمر الطفل المتقدم عن 4 سنوات ولا يزيد عن 6 سنوات إلا يوم واحد.

بعد قبول الطفل يجب على ولي الأمر التوجه إلى المدرسة المقبول بها الطفل، ويستكمل عملية التقديم وألا يعتبر القبول لاغٍ.

كتابة البيانات المطلوبة سواء للطفل أو لولي الأمر بشكل صحيح ودقيق.

الاستعلام عن القبول برياض الأطفال

وبعد الانتهاء من عملية استعلام تقديم الأزهر رياض الأطفال وعملية التقديم على ولي الأمر اتباع بعض الخطوات لمعرفة نتيجة قبول نجله في رياض الأطفال، وكل التفاصيل الخاصة به وهذه الخطوات هي:

الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.

تسجيل الدخول عن طريق ملء البيانات المطلوبة، ومنها كتابة الرقم القومي الخاص بولي الأمر.

كتابة كلمة المرور والضغط على خدمات ولي الأمر.

الضغط على خيار نتائج رياض الأطفال.

كتابة الرقم القومي للطفل من شهادة ميلاد.

كتابة الرقم السري الخاص بالحساب.

ثم ستظهر جميع التفاصيل ونتيجة القبول.

وكان قد أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التقديم في مرحلة رياض الأطفال ومرحلة التعليم الابتدائي في مختلف المعاهد الأزهرية عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، وذلك على مستوى محافظات مصر، وذلك سواء كانت في «المعاهد النموذجية أو المعاهد العادية أو المعاهد الخاصة».