منى عبدالسلام: ربط الممشى الجانبي لشوارع العاصمة الإدارية بشبكة ذكية

قالت المهندسة منى عبد السلام، نائب رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية تنفذ مجموعة من المحاور الرئيسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومجموعة محاور منها محور بن زايد الجنوبي، وهو شريان رئيسي يربط ما بين طريقي الدائري الإقليمي والدائري الأوسطي.

أبرز المحاور والشرايين بالعاصمة الجديدة

وأضافت «عبدالسلام»، خلال لقاء ببرنامج «تعمير»، المذاع على شاشة «ON»، أن من ضمن المحاور في العاصمة الإدارية الجديدة المهمة محور التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي، ومحاور الحي الرئاسي والحي الحكومي، والممشى الجانبي للنصب التذكاري، وعدد من الميادين الهامة التي تتميز بعناصر معمارية مميزة.

ولفتت إلى أن الممشى الجانبي لكل محور يتكون به مجموعة من عناصر الفرش الهامة المربوطة بالشبكة الذكية مثل أماكن انتظار سيارات وشحن سيارات وخدمات عامة وعناصر جمالية مميزة، وأماكن ترفيهية ومساحات خضراء.

وأوضحت أن الجهاز يحصل على رسومات تصميمية تخص «اللاند سكيب» والمساحات الخضراء من مكاتب استشارية مميزة، ينفذها الجهاز من خلال شركات مقاولات، وصممت هذه الرسومات لتحقيق عناصر التنمية المستدامة، وهذه من العناصر المميزة التي تميز العاصمة الإدارية دونها عن مدن الجيل الرابع.

ممشى محور بن زايد متنزه ترفيهي

وأفادت بأن محور بن زايد الجنوبي يتكون من جزيرة وسطى عرضها 12 مترا، وجزر جانبية عرضها تبلغ 5 أمتار، وممشى على جانبي الطريق يتراوح عرضه ما بين 15 لـ 25 متر، وما يمزيها أن الممشى يعتبر متنزها ترفيهيا وحده.

وتابعت: «الممشى بين مسجد الفتاح العليم والكاتدرائية منطقة خضراء بها عناصر معمارية مميزة غير موجودة في أي مكان آخر، ولوحات معمارية مميزة، وأماكن خدمية كثيرة للحفاظ على المدن المستدامة».