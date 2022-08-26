محافظ الجيزة: تخفيض قيمة مقابل حق الانتفاع لأراضي مصانع الطوب

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم لمصانع الطوب لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج بها، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لما تمثله تلك الصناعة من أهمية، حيث يصل عدد مصانع الطوب بالمحافظة نحو 650 مصنعا تمثل 65% من صناعة الطوب الطفلي على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس حجم الإنتاج الكبير لتلك المصانع وأهميتها على التنمية وتوفير فرص العمل.

تقنين أوضاع الأراضي

وأشارالمحافظ خلال اللقاء بممثلين عن أصحاب مصانع الطوب الطفلي بمراكز أطفيح والصف والعياط، بحضور أعضاء مجلس النواب عن تلك الدوائر، لبحث المشكلات التي تواجههم وسبل حلها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع الأراضي المقامة عليها بعض المصانع.

استمرار عجلة الإنتاج

واستهل محافظ الجيزة اللقاء بتقديم الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستجابته ودعمه الدائم لمطالب أصحاب مصانع الطوب بمحافظة الجيزة، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج بتلك المصانع وتخفيف الأعباء عليهم وتنمية مشروعاتهم.

التنسيق مع وزير الزراعة

وأعلن اللواء أحمد راشد أن المحافظة اتخذت عدة إجراءات من شأنها تسهيل بيئة العمل لمصانع الطوب وتخفيف الأعباء عليهم، مؤكداً أنه تم التنسيق مع وزير الزراعة وتمت الاستجابة لأحد المطالب الملحة لأصحاب المصانع بتخفيض قيمة مقابل حق الانتفاع مع تقديم تسهيلات في سداد المديونيات المستحقة عليهم، الأمر الذي لاقي استحسان أصحاب المصانع ونواب الشعب الحضور.

تقليل الانبعاثات ومواجهة التغيرات المناخية

وأكد «راشد» على التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات التي تضمن دخـول الغاز للمصانع لتخفيض قيمـة مكونات الصناعة عليهم، فضلا عن العمل بالطاقة النظيفة، وذلك في ضوء خطه الدولة نحو تقليل الانبعاثات ومواجهة التغيرات المناخية.

ضمان الحفاظ على انتظام تشغيل

وأشار المحافظ إلى أن الدولة بكافة أجهزتها تدعم حركة الصناعة الوطنية للحفاظ على العمالة وتحقيق التنمية، موجها الأجهزة التنفيذية بالتيسير على أصحاب المصانع خلال مراحل تقنين أوضاعهم وسداد المستحقات مراعاة لظروفهم ولضمان الحفاظ على انتظام تشغيل المصانع دون توقف.

الحفاظ على البعد الاجتماعي والاقتصادي

واستمع المحافظ للمشكلات التي تواجه أصحاب المصانع، مؤكدا العمل نحو التغلب على تلك المشكلات من أجل الحفاظ على البعد الاجتماعي والاقتصادي لتلك المصانع وتوفير المناخ الملائم لتنمية تلك الصناعة الهامة.

من جانبهم ثمّن نواب البرلمان الممثلين عن دوائر الصف وأطفيح والعياط وأبو النمرس وأصحاب مصانع الطوب جهود محافظ الجيزة في العمل نحو حل المعوقات التي تواجه أصحاب المصانع، موجهين الشكر لحرصه على مواجهة المشكلات التي تعترض طريق تلك الصناعة الهامة.