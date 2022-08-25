حياة كريمة: تنفيذ 2324 مشروعا في 116 قرية بأسوان

كشف الدكتور محمد صلاح، منسق مؤسسة حياة كريمة في أسوان، آخر تطورات تنفيذ المشروعات ضمن مبادرة تطوير الريف المصري «حياة كريمة» في قرى أسوان، قائلا: إنه جرى إنشاء مجمع الخدمات الحكومية، والمجمع الزراعي في قرية «عنيبة» بأسوان.

إدراج 5 مراكز

أضاف «صلاح»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد شردي، اليوم الخميس، أنه جرى إدارج 5 مراكز بمحافظة أسوان، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، وهي مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم إمبو، كما أدرج مؤخرا مركزي أسوان ودراو بإجمالي 116 قرية و380 نجعا وكفرا.

وأشار إلى أن المشروعات يجر تنفيذها في كل القطاعات، سواء القطاعات الخاصة بالبنية التحتية أو الخدمية، لافتا أن المشروعات التي يجرى تنفيذها في قرية «عنيبة» تشمل الصرف الصحي والمياه والكهرباء، إضافة للأبنية التعليمية ومحطات المعالجة والرفع في الصرف الصحي.

وأوضح أن عدد المشروعات التي يجرى تنفيذها في قرى أسوان المدرجة في مبادرة حياة كريمة بلغت 2324 مشروع، وتعدت نسب تنفيذ هذه المشروعات لـ 100% مثل المجمع الخدمي في «عنيبة»، وهناك مشروعات وصلت نسبة تنفيذها تعدت 96% في بعض القطاعات.

وأفاد بأن عدد المجمعات الخدمية تبلغ 31 مجمعا، و31 مجمع زراعيا جرى الانتهاء في عدد كبير منها، إضافة لـ31 وحدة إسعاف، و173 مدرسة، و158 مركز شباب، و74 كوبري جار العمل في عدد كبير منها، بجانب المشروعات الخاصة بالكهرباء ومياه الشرب، ودخل في بعض القرى الغاز الطبيعي، وسيتم البدء في مشروعات الاتصالات.

حياة كريمة حققت أحلام الأهالي

وأكد أن تنفيذ هذه المشروعات كانت بمثابة حلم لأهالي القرى لأنها تمثل احتياج حقيقي لهم التي كانت محرومة من هذه المشروعات، «أهالينا بيلمسوا المشروعات المختلفة داخل القرى، والتعجب بأن المشروعات انتهت في فترة زمنية وجيزة».