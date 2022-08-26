حياة كريمة تطور محطات الصرف في قرى المنوفية.. التنفيذ وصل لـ70%

تحرص المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» على الارتقاء بحياة المواطن المصري، وتعمل على تحقيق ذلك بالتعاون مع الحكومة ومختلف الجهات المعنية، لتطوير العديد من الجوانب الحياتية المختلفة المحيطة بالمواطن، كالجانب التعليمي والجانب والخدمي والجانب الصحي وغيرها من الجوانب الأخرى، فهي تهدف في المقام الأول إلى التخفيف عن كاهل المواطن بشتى الطرق الممكنة.

نسبة تنفيذ تزيد على 70%

وشهدت قرى محافظة المنوفية، التابعة للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، عددا من المشروعات والتطورات التي عادت بمنفعة كبيرة على الأهالي في القرية، ولعل أبرزها تطوير محطات الصرف الصحي بالقرى، حيث شهد مركز أشمون بالمنوفية تطوير شامل لمنظومة الصرف الصحي به إلى جانب 12 قرية تابعة له، والتي تم الانتهاء منها بنسبة تنفيذ تزيد على 70%.

ولا تقتصر مشاريع المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» في قرى محافظة المنوفية على محطات الصرف الصحي فقط، حيث شهدت القرى بالمحافظة العديد من التطورات والمشاريع التي تقيمها «حياة كريمة» التي أدت إلى رفع كفاءة تلك القرى، كما تساهم بشكل كبير وملحوظ في تحسين أحوال المواطنين والأهالي في هذه القرى.

مشروعات حياة كريمة في 12 قرية

حيث تمت إقامة محاطات طرد في 12 قرية من قرى مركز أشمون التابعة للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، إضافة إلى عمل المؤسسة على عدد من التوسعات في محطات المياه الموجودة في هذه القرى.

يذكر أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» تطلق عدد من القوافل الطبية في المحافظات التابعة لها، من أجل تقديم الخدمة الطبية المجانية للمواطنين في القرى البسيطة، والتي تشمل مختلف التخصصات الطبية، إضافة إلى توفير خدمات تنظيم الأسرة، وصيدلية يتم من خلالها صرف العلاج المجاني للمواطنين، ما يساهم في التخفيف عن كاهل المواطن.