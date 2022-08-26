حياة كريمة تعيد الأمل لقرى الغربانيات بمحافظة الإسكندرية.. «صور وأرقام»

يواصل قطار «حياة كريمة» مسيرته، لتحقيق المزيد من الإنجازات على أرض الواقع في الريف المصري، بهدف الارتقاء بحياة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليه، بكل القطاعات، وكشفت المؤسسة في تقرير رقمي لها مرفق بالصور، عن آخر مستجدات نسب تنفيذ المشروعات في الغربانيات، التابعة لمحافظة الإسكندرية.

مشروعات حياة كريمة في الإسكندرية

وأشارت المؤسسة إلى أن الفريق التابع لها بالمحافظة يتابع عن كثب عمليات تنفيذ المشروعات التي تتم في أكثر من قطاع في المنطقة، مؤكدة على أن العمل مازال متواصلًا في كافة المحافظات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية.

وأضافت «حياة كريمة» في بيان لها، أن أبرز المشروعات التي تتم حاليا، هي مجمع الخدمات الحكومي، الوحدة الصحية، مركز شباب الغربانيات، والتي يجري العمل بهم على قدم وساق للانتهاء منهم في أقرب وقت.

الانتهاء من مجمع الخدمات الحكومية بـ86%

وأفادت المؤسسة بأن نسبة تنفيذ مركز شباب الغربانيات بلغت 83% فيما وصلت نسبة أعمل تنفيذ الوحدة الصحية، إلى 52%، أما مجمع الخدمات الحكومية فبلغت نسبة التنفيذ به 86%.