نتيجة تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2022.. اعرف الحدود الدنيا

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2022 لطلاب الثانوية العامة من الشعبة العلمية، موضحة أنّ الكلية تابعة للجامعات التكنولوجية التي تهتم بتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال مجموعة من التدريبات المكثفة في الشركات الصناعية.

وأضافت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، أنّ نتيجة تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2022 يمكن الحصول عليها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس والرقم السري، مطالبة الطلاب بضرورة طباعة بطاقة الترشيح، وإرفاقها مع الأوراق المطلوبة للتقديم، مؤكدة أنّ الكلية تشترط اجتياز اختبارات القدرات للقبول بها.

الحد الأدنى لتنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2022

الحد الأدنى لتنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2022، جامعة الدلتا التكنولوجية تخصص الأطراف الصناعية 269.0 درجة.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تخصص الأطراف الصناعية 257.0 درجة.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، جامعة الدلتا التكنولوجية 255.0 درجة.

- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية 254.0 درجة.

برامج الجامعات التكنولوجية

وقال الدكتور عربي كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إن الجامعة تضم 5 برامج تكنولوجية، وهي برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس وبرنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس وبرنامج تكنولوجيا المعلومات وبرنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وافتتح برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

وأضاف «كشك»، لـ«الوطن»، أنّ فكرة الجامعات التكنولوجية قائمة بالأساس على طلاب التعليم الفني فهي تقبل نسبة 80% منهم ونسبة 20% من طاقتها الاستيعابية من طلاب الثانوية العامة، موضحًا أنّ الجامعات تهتم بتأهيل طلابها لسوق العمل من خلال التدريب في العديد من الشركات الصناعية، خلال فترة الدراسة والإجازة الصيفية.

تدريب ميداني في الشركات الصناعية

ونوّه بأنّ الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتدريب الميدانى التطبيقي للطلاب، إذ وفّرت الجامعة فرصًا تدريبية لجميع الطلاب مع مختلف الهيئات والشركات والمصانع ووضع خطط تدريبية ومشرفين على التدريب والتنسيق مع جهات التدريب؛ للحصول على تدريب متميز في المناطق المرتبطة بسوق العمل؛ لربط المناهج الدراسية بالأعمال التطبيقية سواء التدريب الأسبوعي خلال فترة الدراسة أو التدريب الصيفي.

وأكد «كشك»، أنّ التدريب العملي داخل المعامل والورش بالكلية، حيث يوجد نحو 40 معملًا وورشة متخصصة للبرامج التكنولوجية الموجودة، جُهّزت على أعلى مستوى تقني؛ لتواكب الجامعات العالمية، وتناسب التعليم التكنولوجي.