مصرع مسن سقطت عليه «مقطورة» تريلا في المنوفية

لقى مسن مصرعه في حادث تريلا بقرية دراجيل التابعة لمركز الشهداء في محافظة المنوفية، حيث توفي في الحال بعد سقوط مقطورة التريلا عليه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

القبض على سائق التريلا المتسببة في الحادث

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز الشهداء في المنوفية، تبين أن المتوفى هو «م.ع.ا»، 57 عاما، سقطت التريلا، وتجمع الأهالي لمحاولة رفع التريلا وإنقاذ حياته ولكنه توفي، وتمكن ضباط مركز شرطة الشهداء من إلقاء القبض على سائق التريلا، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

حزن في قرية دراجيل لمصرع مسن أسفل تريلا

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية دراجيل بعد وفاة الرجل أسفل التريلا في حادثة بشعة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة المنوفية خبر مصرع المسن أسفل التريلا وتداول فيديو للواقعة من إحدى كاميرات المراقبة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويستعد الأهالي لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز الشهداء، يفيد بمصرع «م.ع.ا» سقط عليه «قلاب» تريلا أثناء السير على طريق دراجيل بدائرة المركز، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، والقبض على سائق التريلا، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.