فريق جراحي بجامعة سوهاج يعيد بناء وجه طفلة يمنية: استغرقنا 6 ساعات

قال الدكتور كرم علام، أستاذ جراحة التجميل بمستشفى سوهاج الجامعي، إنّ الطفلة اليمنية «أمة الله» ولدت بحالة صعبة إذ كانت تعاني من التحام نادر في عظام الجمجمة؛ لتكون واحدة من بين 130 حالة على مستوى العالم، مشيرا إلى أنّ معظم ملامح وجهها لم تكن موجودة.

وأضاف «علام» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «dmc»، أنّ العملية الأولية أجريت لربط الشق الوجهي ووضع صمام لتخفيف الضغط على المخ، وتحويل السوائل نتيجة ضغط العظام، مع عملية لاستكمال الجفون وفصل تجاويف الأنف عن الفم، مشيرا إلى أنّ المرحلة المقبلة تتضمن عمليات توسيع نطاق الجمجمة.

10 ساعات من الجراحة

وأوضح أنّ المرحلة الأولى من العمليات استغرقت نحو 6 ساعات متصلة، وأنّ المرحلة الثانية ستكون 4 ساعات ونصف، مشيرًا إلى أنّ جامعة سوهاج تهتم بجراحات الوجه والجمجمة، وعقدت العديد من المؤتمرات وورش العمل في التخصص المطلوب وأصبحت ذات شهرة عالمية في الجراحات الدقيقة الخاصة بجراحات الوجه والفكين ومعظم العاملين في المستشفى من المتدربين في مراكز أوروبية.

فريق العمل متعدد التخصصات

وأشار الدكتور كرم علام أستاذ جراحة التجميل بمستشفى سوهاج الجامعي، إلى أنّ مستشفى جامعة سوهاج بدأت العمل بفريق العمل متعدد التخصصات إذ يتضمن فريق العملية الواحدة ما يقرب من 10 تخصصات يعملون في وقت واحد، موضحًا أنّ الأطباء في المستشفى نشروا العديد من أوراق العمل في التخصص في كبرى المجلات العالمية المتخصصة.

أزمة طفلة اليمن حلها في مصر

يذكر أن الطفلة اليمينية «أمة الله» ولدت بالتحام مبكر في مفاصل الجمجمة وشق وجهي نادر في ناحيتي الوجه، ومقدمة الرأس ونقص لأجزاء كبيرة من الشفة العليا والأنف والجفون وعظام الجمجمة، وكتب لها الشفاء على يد علماء الطب في جامعة السوهاج، بعد أن أعادوا ترميم الوجه وبناء الجفون وفصل حجرة العين العظمية عن تجويف الفن والأنف بالتعاون مع أطباء قسم جراحة المخ والأعصاب.