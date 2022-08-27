تفاصيل مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية.. بحيرتان ونباتات نادرة

قال المهندس ديفيد عصام، استشاري مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن المشروع يقع بين طريقي بن زايد الشمالي وبن زايد الجنوبي، ومساحته تمتد بداية من مسجد الفتاح العليم وحتى البرج الأيقوني.

المشروع جاذب للأفراد لهذه الأسباب

وأضاف «عصام»، خلال لقاء ببرنامج «تعمير»، المذاع على شاشة «ON»، أن مشروع الحدائق المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة هو مشروع شامل سيجذب الأفراد لعدة أسباب، لما يتميز به المشروع من مسطحات خضراء ومائية مميزة.

وأشار إلى أن المشروع يحتوي على بحيرتين تتحرك من خلالها المراكب، إضافة لمطعم يطل على البحيرة، وهناك أماكن مخصصة للأنشطة الرياضية مثل ملاعب لكرة القدم والتنس وأخرى لأغراض متعددة، وممشى مخصص للدراجات.

نباتات نادرة ستبهر الناس

وأوضح أن المشروع يحتوي على أنواع مختلفة من النباتات تصلح للبيئة الصحراوية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورغم ذلك يوجد بالمشروع كم من أنواع النباتات النادرة، وهذا إنجاز في حد ذاته، «الناس هتيجي تنبهر».

وأفاد بأن المشروع بدأ العمل به منذ 2019، وهناك العديد من المهندسين شاركوا في العمل، كما يشارك في المشروع أكبر شركات وطنية بمصر، وأكبر استشاري بالبلد، وكل شيء يعمل حسابه بكل دقة، والطاقات التي استوعبها المشروع غير طبيعية وشيء يدعو للفخر وكلهم مصريون.