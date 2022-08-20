مدير معهد بحوث أمراض النباتات يكلف بتنفيذ برامج زيادة الإنتاجية بكفر الشيخ

تفقد أشرف السعيد خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات البرامج البحثية للمحاصيل الصيفية بمدينة سخا في محافظة كفر الشيخ، التي تضمنت البرنامج البحثي لقسم بحوث أمراض الذرة والبرنامج البحثي لقسم بحوث أمراض الأرز.

تجارب بحثية

ووجه مدير معهد بحوث أمراض النباتات بضرورة المتابعة المستمرة للبرامج وتنفيذ التجارب البحثية التي لها هدف تطبيقي لزيادة الإنتاجية للمحاصيل المختلفة وضرورة التركيز أيضاً على التجارب البحثية لدراسة تأثير التغيرات المناخية وعلاقتها الأمراض النباتية وكذلك دراسة نقص معدلات الري وتأثيرها على الأمراض وذلك لتحقيق الأمن الغذائي.

بحوث تطبيقية

وفى نهاية الجولة، اجتمع بباحثي المعهد بالمحطة، مؤكّدًا ضرورة حل مشاكل المزارعين وإيجاد الحلول السريعة والدقيقة لهذه المشاكل، مشددًا على ضرورة بذل مزيد من الجهد في العمل للارتقاء بمستوى البحوث وضرورة التوسع في تنفيذ البحوث التطبيقية ذات المردود المباشر على زيادة الإنتاجية للمحاصيل المختلفة.