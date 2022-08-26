بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالساحل الشمالي

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين في الساحل الشمالي بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة، اللواء السيد سلطان مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء المصابين في حادث الساحل الشمالي

واستقبل، اليوم الجمعة، مستشفى العلمين التخصصى جميع مصابي حادث الساحل الشمالي، وهم:

- ياسمين عبدالحميد إبراهيم، 36 عامًا، من الشرقية، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات بالجسم.

- يوسف أحمد محمد، 9 أعوام، من الشرقية، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

- رودينا أحمد محمد، 12 عامًا، من الشرقية، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- ياسين أحمد محمد، 4 أعوام، من الشرقية، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم.

- أحمد محمد يوسف، 38 عامًا، من الشرقية، إصابات غير ظاهرة.

- حمزه أمبيوة ونيس، 20 عامًا، من العلمين، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم.

استكمال الفحوصات الطبية

ويجرى استكمال الفحوصات الطبية للمصابين بالمستشفى في مدينة العلمين، من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة، وتقديم الخدمات الطبية والعلاج اللازم لحين المثول للشفاء.

وانتقلت على الفور، مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية، إلى موقع الحادث، وجارِ الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير لجهات التحقيق وجرى تحرير محضرًا بالواقعة.