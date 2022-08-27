قواعد بيانات متكاملة من «الرقابة الإدارية» لحصر الفئات الأكثر احتياجاً

أقرت الحكومة مجموعة من الحزم الاجتماعية، مؤخراً بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحماية الأسر الأولى بالرعاية فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب «الروسية - الأوكرانية»، وتأثيرها على نسبة التضخم، ولعل أبرز وأكبر هذه الحزم الاجتماعية التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بصرف دعم استثنائى لمدة 6 أشهر بقيمة 100 جنيه شهرياً لكل أسرة فى صورة سلع تموينية وليست دعماً نقدياً، ينتهى صرفه بنهاية فبراير 2023.

الدعم الاستثنائى الذى أقرته الحكومة فى إجراءات الحزم الاجتماعية للمواطنين يستفيد منه 8 ملايين و110 آلاف بطاقة، مدرج عليها 9.1 مليون أسرة، بأكثر من 36 مليون مواطن، وذلك بناءً على الحصر الذى أجرته الجهات الحكومية حول عدد الأسر الأولى بالرعاية فى مصر.

تبلغ التكلفة الشهرية للحزمة الاجتماعية الجديدة التى أقرتها الحكومة للأسر الأولى بالرعاية 833 مليون جنيه شهرياً، وفقاً لما صرح به الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، خلال مؤتمر صحفى لرئيس مجلس الوزراء فى مدينة العلمين الجديدة، والذى أوضح أن تحديد قيمة الدعم الاستثنائى لكل بطاقة تموينية مرهون بعدد الأسر المدرجة على البطاقة.

صرف المقررات بحد أقصى 4 مرات فى الشهر

وكشف «المصيلحى» عن أنه سيتم توجيه رسالة على بونات صرف الخبز للأسر المستحقة للمنح الاستثنائية التى وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير الحماية الاجتماعية لـ9 ملايين و100 ألف أسرة مستحقة للدعم الاستثنائى، والمحدّد قيمته من مجلس الوزراء بقيمة 100 جنيه شهرياً لكل أسرة مستحقة لمدة 6 أشهر.

وأضاف وزير التموين أن تحديد قيمة الدعم الاستثنائى لكل بطاقة تموينية مرهون بعدد الأسر المدرجة على البطاقة، حيث يتم الصرف بمقدار 100 جنيه شهرياً على البطاقة التى تضم أسرة واحدة، و200 جنيه على البطاقة التى تضم أسرتين أو 3، و300 جنيه على بطاقة التموين التى تضم أكثر من 3 أسر. وحسب وزارة التموين، تمت المراجعة والعمل مع قواعد البيانات المتكاملة من الرقابة الإدارية لحصر الفئات الأكثر احتياجاً والمستفيدين من بطاقات التموين، فتبين أنه بالنسبة للأسرة الواحدة سيستفيد منها 7 ملايين و657 ألف أسرة، بينما البطاقات التى تحتوى من أسرتين لـ3، فقد بلغت 323 ألفاً و428 بطاقة، فيما قدّرت تلك التى تحتوى على أكثر من 3 أسر بـ926 بطاقة.

صرف زيادة الدعم الجديدة.. 100 جنيه على بطاقات التموين

ومن المقرر أن يتم صرف زيادة الدعم الجديدة بمبلغ 100 جنيه شهرياً على بطاقات التموين وذلك فى صورة سلع من منافذ البقالين.

وشدّدت «التموين» على عدم تجاوز إجمالى السلع المشتراة لرصيد الدعم التموينى المقرر، حيث يسمح للمواطن فقط بصرف حزمة السلع، طبقاً لاحتياجاته فى ما لا يتجاوز 5 جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة، ويحق للمواطن صرف مستحقاته بحد أقصى 4 مرات فى الشهر من المنفذ التموينى.